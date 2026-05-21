Spiegelreflex objectieven zijn nog steeds perfect

Spiegelreflex objectieven zijn nog steeds perfectdonderdag 21 mei 2026, 20:20 door Nando Harmsen | 28x gelezen | 0 reacties
Een overstap van spiegelreflex naar mirrorless betekent dat je ook een andere lensvatting krijgt. In plaats van nieuwe objectieven met die lensvatting kopen, kan je nog steeds de oude blijven gebruiken. Meestal is dat niet eens zo'n slecht idee.
De verandering van spiegelreflex naar mirrorless betekent niet dat je betere foto's maakt. Het betekent dat je een camera krijgt die anders in elkaar zitten. Dit geeft je de beschikking over functies die voorheen onmogelijk waren.
Een belangrijk verschil is de afstand tussen lensvatting en sensor. Deze flange-distance, zoals dat heet, is kleiner. Daardoor moeten objectieven anders gebouwd worden. Of je gebruikt een adapter om die kortere afstand te corrigeren.
Door een adapterring te gebruiken worden de 'oude' objectieven gewoon bruikbaar. En dat is perfect, want een heel assortiment objectieven vervangen kost handenvol geld. Zelfs als je de oude objectieven verkoopt.
Er zijn veel fotografen die de objectieven vervangen voor nieuwe objectieven. Soms in één keer, soms stapsgewijs. Dat betekent dat die 'oude' objectieven overal tweedehands voor gunstige prijzen aangeboden worden.
Ben jij iemand die een mirrorless camera gebruikt? Dan heb je de kans om objectieven die voorheen onbetaalbaar waren voor een redelijk bedrag te kopen. Dan moet je wel accepteren dat je een adapter nodig hebt.
Die adapter heeft geen of nauwelijks invloed op het gebruik van het objectief. Mits je de originele merk-adapters gebruikt. Zo kan je Nikon DX en FX-objectieven op een Nikon Z gebruiken. Of Canon EF en EFs objectieven op een Canon EOS R.
Je hebt dan nog steeds de voordelen van je mirrorless camera: snelle autofocus, beeldherkenning en in-body stabilisatie indien je camera daarover beschikt. Het werkt in vrijwel alle gevallen gewoon naadloos samen.
De 'oude' professionele objectieven hebben ook een bijna perfecte beeldkwaliteit. Je gaat daarmee niet achteruit in kwaliteit. Sterker nog, met moderne mirrorless camera's kunnen die objectieven zelfs beter bruikbaar zijn dan vroeger.
De nieuwe objectieven voor mirrorless zijn misschien wat compacter, lichter, maar leveren nauwelijks een verbetering in beeldkwaliteit op. Je moet pixelpeepen om het verschil te zien. Ook snelheidswinst is vaak marginaal.
Er is zeker wel verschil, en de nieuwste objectieven zijn zeker verbeterd ten opzichte van de oude. In de praktijk zal je dat verschil vrijwel nooit zien. Vraag jezelf af, is het de extra kosten waard? Want eerlijk is eerlijk, objectieven zijn verschrikkelijk duur.
Ik geef een voorbeeld. Een nieuw Canon RF 100-500mm f/4,5-7,1L IS USM objectief kost 3349 euro. Je kan ook voor een tweedehands Canon EF 100-400mm f/4,5-5,6L II IS USM kiezen. Die kost tussen de 1400 en 1900 euro.
Of je neemt een Nikon Z 70-200mm f/2,8 VR S. Die zijn nieuw 2849 euro. Een Nikon AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR kan met een beetje zoeken tussen de 1000 en 1600 euro gevonden worden.
Het verschil in prijs tussen een mirrorless en een tweedehands spiegelreflex objectief is enorm. Hoewel het nog steeds veel geld is, brengt deze besparing veel professionele objectieven wel binnen handbereik.
Wilde je al lang een bepaald objectief, overweeg dan eens om op deze manier kopen. Het scheelt veel geld. Je foto's worden er zeker niet slechter van.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
