ON1 Foto RAW 2019.5 gelanceerd. Lightroom rivaal?

ON1 Photo RAW 2019

Voor wie deze RAW-editor nog niet kent, hier even wat informatie over de huidige/voorgaande 2019 versie. In dit (niet-Nederlandstalige) programma blader je door mappen met foto's en is importeren niet nodig. Alle bewerkingen staan onder elkaar in één tab. Er zijn wel extra tabs voor effecten, portretten en lokale aanpassingen.Het geheel ziet er overzichtelijk uit en dankzij cameraprofielen worden de noodzakelijke correcties alvast geregeld. Via lagen kun je foto's met elkaar combineren, iets wat je doorgaans alleen in fotobewerkers terugvindt. Je kunt 'content aware' retoucheren, objecten clonen en objecten weghalen.Lokale bewerkingen schilder je eenvoudig met een penseel in de foto. Deze maskers kun je naar andere bewerkingen kopiëren en omkeren. Handig om bijvoorbeeld lucht en landschap te verbeteren zonder twee keer te schilderen.Portretverbeteringen, hdr, panorama's en zelfs focus-stacking, het zit er allemaal in. Geotagging dan weer niet. Interessant is dat je een bestaande Lightroom-catalogus kunt migreren. Intensieve bewerkingen en schermwisselingen gaan soms wat langzamer dan je gewend bent bij bijvoorbeeld Lightroom.