Skylum lanceert Luminar NEO

De nieuwe Luminar NEO zal ook de mogelijkheid tot het gebruik van lagen hebben, iets wat in Luminar 4 in rudimentaire vorm beschikbaar was, en in Luminar AI helemaal verdwenen. In welke vorm lagen terug zullen komen is even afwachten.



Het wordt nu ook mogelijk om een kunstmatige kleine scherptediepte te genereren. Deze heet Portrait Bokeh AI.