Skylum's next-generation Accent AI filter voor Luminar

Accent AI maakt de workflow van een fotograaf niet alleen eenvoudiger, maar ook sneller. Het zorgt voor algemene taken zoals omgaan met schaduwen, hooglichten, contrast en meer. De resultaten zijn vaak behoorlijk goed en het handelt een tijdrovende taak af in een paar seconden met slechts ťťn schuifregelaar.



Hoewel Accent AI al een must-have tool was voor veel van Skylum's klanten, was het nog niet perfect. De kleuren waren niet altijd correct, afbeeldingen waren soms over- of onderverwerkt en de technologie herkende gezichten en mensen niet als onderdeel van een afbeelding.





De nieuwe Accent AI 2.0

Volgens Skylum rekent het nieuwe Accent AI 2.0 af met al deze problemen en is het filter slimmer dan ooit tevoren! Accent AI 2.0 analyseert foto's, maakt aantekeningen van dingen zoals gezichten en geeft een nettoresultaat dat elke keer echt een beeld verbetert.Het filter is contentbewust, wat betekent dat je nu meer op Accent AI kunt vertrouwen. In de meeste gevallen kun je het volledige RAW Develop-filter vervangen door Accent AI voor mooie resultaten.Skylum gelooft dat dit de toekomst is van fotobewerking, wanneer je de schuifregelaars niet handmatig hoeft aan te passen, omdat de AI het beeld zal analyseren en automatisch zal verbeteren om het er precies zo uit te laten zien zoals je het zag tijdens het fotograferen.