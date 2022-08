Update voor Luminar NEO in het najaar van 2022

Wie Luminar NEO al heeft, mag een abonnement afsluiten voor het eerste jaar voor 59 euro, waarbij je de HDR extensie erbij krijgt. Doe je dit voor 30 augustus, dan krijg je ook Noiseless AI. Elk volgend jaar zal 89 euro gaan kosten.



Had je de HDR extensie al gekocht, dan mag je overstappen op het jaarlijkse abonnement voor 39 euro in het eerste jaar, en 89 euro in elk volgend jaar.



Wie het jaar abonnement afsluit, mag het extensie pakket kopen voor 99 euro in plaats van de normale prijs van 299 euro.



Er zijn ook nog nieuwe bedragen genoemd voor wie zowel Luminar AI, Luminar 4 en Aurora HDR in bezit hebben. Ben je zo iemand, en wil je weten welke bedragen dit zijn? Of wil je gebruik maken van de Early Bird aanbiedingen? Kijk dan op de website van Luminar NEO.



Binnenkort komt de Luminar NEO cursus

Ben je in het bezit van Luminar NEO, en wil je meer weten over de mogelijkheden die dit programma heeft? Binnenkort verschijnt de cursus Luminar NEO. Het is een vervolg op de cursus Luminar AI, de variant van Luminar NEO die voor het grootste deel dezelfde functionaliteiten heeft. Kijk dus voor nu naar de cursus Luminar AI om al een goede start met Luminar NEO te maken, en hou de aankondigingen voor de nieuwe cursus Luminar NEO in het oog.