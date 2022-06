3 Tips voor Succesvolle Sportfotografie (en ontvang mijn boek gratis)

f/3.5, 1/640s, 400 ISO @ 400mm (en in Jpeg natuurlijk)

2. Ga altijd uit van sluitertijd

Het opslaan van een RAW beeld duurt langer dan een Jpeg. Bovendien moet je RAW beelden achteraf altijd nog bewerken (al is het maar omzetten). Het selecteren van de beste beelden duurt in RAW dan ook altijd langer dan in Jpeg.Er is niks te veranderen in de actie dus Photoshop is daar niet voor nodig. Snelheid is het belangrijkste en daarom altijd in Jpeg fotograferen.Stel je camera is nog bezig je laatste reeks foto's te verwerken en er wordt gescoord, dan moet je dat doelpunt hebben. Je weet nooit helemaal wanneer er weer een volgend interessant moment komt. Je camera moet er klaar voor zijn.Je sluitertijd is de basis bij sportfotografie. Deze stel je altijd handmatig in. Bijvoorbeeld door op sluitertijdvoorkeuze of volledig handmatig te werken. Je diafragma is van ondergeschikt belang.