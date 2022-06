Scherpstelling bij actiefoto's

f/3.5, 1/800s, 800 ISO @ 145mm

Meer tips over sportfotografie

Zelf pak ik altijd één scherpstelpunt waarmee ik het onderwerp volg. Bij meerdere scherpstelpunten kan het namelijk gebeuren dat de camera voor een ander onderwerp kiest.Door voor één scherpstelpunt te kiezen houd je de controle. Alles gaat vaak erg snel het is dan ook belangrijk om steeds opnieuw de ontspanknop rustig in te drukken voor scherpstelling. Hiermee houd je het beeld continu scherp in de gaten.Nieuwe (systeem)camera's worden steeds beter in het correct volgen van actie. Heb jij zo'n nieuw model, probeer vooral ook de nieuwe autofocus mogelijkheden uit om te kijken of dit voor jou goed werkt.