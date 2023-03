Nooit meer scherpstellen, ook niet automatisch

De Fujifilm X100t met diafragma f/11 en hyperfocale afstand ingesteld is erg handig, maar pas op dat de je scherpstelring dan niet meer verdraait.

De cursus Alles over Scherptediepte

We kennen allemaal de term scherptediepte, of onder de populaire afkorting DoF. We weten ook allemaal dat diafragma invloed heeft op de scherptediepte, en dat je brandpuntafstand ook een rol speelt. Zelfs afstand doet mee.In de cursus Alles over Scherptediepte komen alle geheimen over scherptediepte aan bod. Hoe werkt het, wat voor invloed kun je erop uitoefenen, hoe zet je het in? In 20 video's komen al die vragen en meer aan bod.