Sportfotografie tip: Regenhoes voor camera en objectief

Er bestaan regenhoezen voor je camera en objectief. Dit kunnen gewoon eenvoudige plastic hoezen zijn. Neem ze altijd mee. Je kunt ze over je objectief trekken en daarna over de body hangen en eventueel met

het oculair vastzetten.



Het werkt anders dan je gewend bent zonder de hoes: minder soepel en ook minder prettig. Echter, als het water in je objectief of camera kruipt, dan ben je veel verder van huis.



Vaak zitten deze hoezen in een superkleine verpakking. Je neemt ze dus makkelijk mee in je tas of rolkoffer. Zorg er dus voor dat je er altijd eentje in je tas hebt zitten voor als het onverwachts gaat regenen.



Meer tips over sportfotografie

Deze sportfotografie tip komt uit het boek De Sportfotobijbel, 101 tips voor succesvolle sportfoto's. Wil je meer praktische sportfotografie tips? Haal de Sportfotobijbel nu in huis!