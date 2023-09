Zeker als het gaat om honden, of kinderen, is dat gebaar goud waard. Uiteraard vraag je dan aan een ouder of baasje of je de foto mag nemen, een spelend kind zal en kan er niet zo snel op reageren...



Die glimlach kun je ook nog anders inzetten. Die glimlach kan namelijk de blik van degene die je wil fotograferen vasthouden. Door een overtuigende glimlach en een vriendelijke blik zal iemand naar jou kijken en niet naar je camera.



Vanuit de heup schieten was nog nooit zo makkelijk dan wanneer je je onderwerp een welgemeende glimlach geeft. Al weet diegene niet dat je ook een foto maakt, de glimlach is een bedankje, zonder geluid.



Het is onze natuur. Denk aan de mensen die omhoog staan te kijken op straat; je kijkt toch even wat er te zien is. Als iemand je aankijkt, kijk je terug.



Er is een derde stuk munitie in je 'verdediging', wat overigens een veel te zwaar woord is. Als je echt aan de slag gaat met straatfotografie, dan kan het geen kwaad om eens na te denken over je doel, over het waarom van jouw straatfoto's.



Wat ga je ermee doen en waarom fotografeer je juist die persoon? Het algemene verhaal is dat je het heden documenteert, de mode en mensen vastlegt.



Je kent vast die oude foto's van mannen in lange jassen met hoeden en vrouwen in fantastische jurken. Dat tijdsbeeld wil je ook vastleggen van nu, voor later.



Dat is echt het algemene verhaal, dat soms als een smoes voelt. Waarom doe je het echt, die straatfotografie? En dat moet je eigen verhaal zijn, dat je vriendelijk kunt uitleggen aan een ieder die er naar vraagt.



'Ik ben een portret aan het maken van deze stad, en mensen maken de stad, toch? U heeft zo'n fantastisch pak aan, en zo met die paraplu ziet dat er geweldig uit in zwart-wit. Het viel me op, en daarom maakte ik de foto. Kijk maar, zal ik hem naar u opsturen?'



Als je niet uitkijkt, word je op je bek geslagen.

Ik heb het nog nooit meegemaakt.



Let op!

