Straatfotografie tip: 35mm benadert wat je ziet met je blote oog

Nijmegen - f/2, 1/500s, 3200 ISO @ 35mm

Misschien wel juist omdat je met 35mm niet zoveel vervorming hebt als met een wijdere lens en je ruimte houdt om te croppen (eventueel een rand van je foto af te halen). Daarnaast kun je er prima straatportretten mee maken, als je maar niet alleen het hoofd fotografeert. Neem ook een stukje van de borst/romp mee. En plaats je onderwerp liefst zoveel mogelijk in het midden van je foto.De 35mm lens is mijn favoriet. Ik kijk in 35mm. Het helpt me de foto te zien, en dan pas mijn camera te pakken. Waar straatfotografie zich focust op het alledaagse, is dit mijn alledaagse lens.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.