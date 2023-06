Straatfotografie tip: Begin gerust met een veilige telelens

Nijmegen - f/2.8, 1/1000s, 100 ISO @ 200mm

Je zou denken dat je met een telelens juist opvalt. Maar met een beetje zoomlens kun je natuurlijk heel ver van je onderwerp afblijven.De mensen om je heen zullen verwachten dat je een gebouw of natuur en het fotograferen bent. Wie gaat er nou met zijn telelens op pad om en plein public mensen te fotograferen?Met de telelens moet je wel veel verder kijken. Wat gebeurt er 50 meter verderop? Een goede manier om te oefenen met een telelens, bijvoorbeeld een 70-200mm zoomlens, is de volgende.Stel, je ziet een interessant iemand in jouw richting lopen. Wacht tot ie je passeert, draai je om en kniel met je camera.Maak rustig je compositie terwijl je onderwerp verder loopt, zoom eventueel in en druk af. Zeker met een groot diafragma van bijvoorbeeld f/2.8 levert dit vaak mooie beelden op!Deze tip om betere straatfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.