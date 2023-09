Straatfotografie tip: Belichtingscompensatie

Londen - f/2.5, 1/500s, 250 ISO @ 40mm

Je belichting is perfect als je diafragma, sluitertijd en ISO zo in balans zijn, dat de belichtingsmeter (meestal een lijn met cijfers van -3 tot +3) netjes op nul staat - dus in het midden van die lijn.Maar dat hoeft helemaal niet te zijn wat jij voor ogen hebt. Ik adviseer altijd het koesteren van je schaduwen, je donkere delen. Als je bijvoorbeeld door een tunnel fotografeert, kan het zijn dat je wilt focussen op het licht aan het eind van die tunnel.Als je je belichtingscompensatie richting -3 draait of zet, dan zul je zien dat het lichte deel van je foto vanzelf duidelijker wordt. Soms is een aanpassing van -0.3 of -0.7 al genoeg.Omdat je in de nabewerking vaak uit schaduwen nog details kunt halen en uit overbelichte delen in je foto niet, staat mijn camera vaak standaard op een belichtingscompensatie van -0.3.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.Momenteel is er een mooie actie. Je ontvangt hierbij niet alleen mijn boek, mijn online cursus en toegang tot nog 100+ andere fotografiecursussen. Ik ga ook jouw foto bespreken in een live online sessie. Daarin kun je natuurlijk ook al jouw vragen stellen.