Straatfotografie tip: Beperk je ISO-waarde en dus je ruis

Het kan best spannend zijn om in sluitertijdvoorkeur of diafragmavoorkeur je ISO- waarde alle kanten op te laten schieten. Alhoewel de ruis in nieuwe camera's steeds minder lijkt te worden, is het zonde om ruis je foto te laten verpesten.