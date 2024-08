Straatfotografie tip: Breng gelaagdheid aan in je straatfoto

Nijmegen - f/4.5, 1/340s, 320 ISO @ 28mm

Als je bijvoorbeeld op een evenement bent, doorgaans perfecte plekken voor straatfotografie, vraag jezelf dan af wat voor foto je wil nemen.Als je een beeld voor je ziet, waarbij in meerdere lagen iets interessants gebeurt, gebruik dan een kleiner diafragma om alles scherp te krijgen, bijvoorbeeld f/8 of f/11.Is er eigenlijk maar één interessante 'laag', zorg dan dat dat de middelste laag is en gebruik een groter diafragma als f/3.6 of f/4.5.Een achtergrond heb je meestal wel, maar soms mis je eigenlijk een voorgrond. Dat kun je oplossen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een bloemperk, een muurtje of een voorbijfietsende persoon (die door de snelheid van de fiets vager op je foto zal verschijnen).Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.