Michiel Heijmans

Straatfotografie tip: De herfst is bij uitstek de tijd om paraplu’s te fotograferen

zaterdag 1 november 2025, 16:32 door | 47x gelezen | 0 reacties

Ieder jaargetijde heeft zijn charme. In de herfst kleurt het bos bruin en de stadse bomen verliezen hun bladeren. Paraplu's klappen om door de wind. Natuurlijk, in de lente regent het ook. En in de zomer. Maar die herfst heeft net weer wat extra's.

Paraplu's fotograferen

Middelburg - f/4.5, 1/340s, 320 ISO @ 35mm

In de herfst fotografeer ik graag mensen die gebogen door de stad dwalen, paraplu boven hun hoofd. De straatfotograaf met lef fotografeert met flits recht de paraplu in, maar dat durf ik niet. Ik hou meer van een stemmig plaatje.

Een man met paraplu komt aangelopen, passeert me en ik draai me om, om de foto te nemen. Alleen zijn lange jas komt onder de rode paraplu uit, zijn reflectie in de plas op de grond.

Die reflecties zijn een bijkomend cadeautje. Aan het begin van de avond als de schemering invalt, zijn de mooiste kleuren in die reflecties te vinden. Het natte trottoir weerkaatst het lichtblauwe neonlicht. Mijn camera in kikkerperspectief, net boven de plas regenwater.


Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie.

Michiel Heijmans

Over de auteur

Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!

