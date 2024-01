Straatfotografie tip: De winter leg je vast in kleur én zwart-wit

Londen - f/2.5, 1/500s, 320 ISO @ 40mm

Workshop Straatfotografie

Al die sportieve, kleurrijke jassen maken dat het nog eenvoudiger wordt om een onderwerp eruit te laten springen. Het gros van de mensen heeft namelijk nog steeds een grijze, zwarte of donkerblauwe jas. Saai!Ook voor stemmig, sjiek zwart-wit is de winter het seizoen bij uitstek. Omhooggeslagen kragen, mensen met mooie hoeden.En wandel vooral eens de stad uit, het strand op. Mensen vechten zich door gure wind richting de warme chocolademelk in de strandtent. Enthousiaste honden worden gegrepen door een windvlaag en maken een sprongetje opzij.Let in de winter op je ISO-waarde, omdat het toch wat donkerder is. Misschien moet je een beetje spelen met je witbalans, zet die maar eens op bewolkt. Het is een perfecte tijd om bij de warme haard je camera verder te leren kennen.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.Speciaal voor lezers van Photofacts geef ik een live Workshop Straatfotografie in Utrecht op zaterdag 13 januari 2024. Iets voor jou? Klik dan op bovenstaande link voor meer informatie.