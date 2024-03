Straatfotografie tip: Experimenteer met een langere sluitertijd

Londen - f/2.8, 1/15s, 100 ISO @ 40mm

Om op de juiste manier een langere sluitertijd in te zetten, heb je eigenlijk een statief nodig. Merken als Joby en Manfrotto hebben handige, kleine statieven die je makkelijk mee kunt nemen als je de straat op gaat.Door de sluitertijd te verlengen, zul je natuurlijk je camera langer stil moeten houden en misschien wel een ND filter moeten gebruiken om licht tegen te houden. Sommige camera's hebben een digitaal ND filter ingebouwd, zoek even op of die van jou dat heeft.Met die langere sluitertijd kun je mensen laten vervagen of zelfs verdwijnen op je foto. Je kunt water gladstrijken voor specifieke reflecties. Je kunt er hele minimalistische straatfoto's mee maken. Nu nog uitzoeken hoe je je onderwerp zo lang mogelijk stil kunt laten zitten!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.