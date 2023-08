Straatfotografie tip: Ga op jacht naar een goede foto!

Londen - f/2.0, 1/1400s, 160 ISO @ 35mm

Vaak zijn de foto's van een jager ongevraagde straatportretten. Foto's van heel dichtbij, omdat ze in het voorbijgaan geschoten zijn. Het levert soms confronterende portretten op, alsof het onderwerp van de foto je direct aankijkt.Omdat de jager in beweging is en vaak in beweging fotografeert, kunnen foto's nog weleens onscherp worden.Een simpele truc bij de meeste camera's is om simpelweg de zone focus te gebruiken. Daarmee gebruik je een ruime focus op onderwerpen die naar je toe of van je aflopen.Een andere mogelijkheid, maar die is niet op alle camera's beschikbaar, is focussen op een vaste afstand (anderhalf, twee meter) van je camera. Dat laatste kan met rangefinder (meetzoeker) camera's, bijvoorbeeld van Leica. Ook de snapfocus van Ricoh werkt op deze manier.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.