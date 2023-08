Straatfotografie tip: Ga uitwaaien op het strand

Domburg - f/5.6, 1/1100s, 160 ISO @ 35mm

In de winter geeft de gure wind een zee van opstuivend zand, van waaruit schimmen aan komen lopen. Neem je hond mee, want foto's van je hond op het strand zijn bijna altijd geslaagde foto's.In de zomer, als je over de hoofden loopt, zijn er regelmatig opvallende taferelen te fotograferen. De man die het windscherm opzet, of de vrouw in de klapstoel met de krant over haar hoofd. Kinderen die wanhopig proberen hun zandkasteel te redden van de opkomende vloed.Om die mensen ongestoord hun ding te laten doen, kun je op het strand bijvoorbeeld je 70-200mm zoomlens meenemen. Je kunt dan niet alleen dichterbij komen zonder ze te storen, maar hebt ook nog een 70mm bij om hier en daar een gevraagd portret te maken.Mensen zijn uit, vrolijk, en vinden het alleen maar leuk dat ze een herinnering van je krijgen (neem je visitekaartje mee)!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.