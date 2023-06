Straatfotografie tip: Gebruik continue focus voor bewegende onderwerpen

Nijmegen - f/3.5, 1/640s, 100 ISO @ 173mm

Bij deze manier van autofocus, focus je eerst op je onderwerp, en terwijl je onderwerp van je af of naar je toe beweegt, zal de focus op die persoon blijven.Als je ergens in de stad een mooie compositie hebt gevonden, en aan het wachten bent tot er een interessant persoon je compositie inloopt, dan is dit de manier van focussen. Je focust op je onderwerp, al buiten je compositie, en beweegt je camera mee 'je compositie in'.Tip bij lopende personen: Het mooist is het om iemand vast te leggen, terwijl ie net in een grote stap zit (benen vormen een 'A'). Door je camera op een lage burstmodus te zetten, maak je meerdere beelden achter elkaar en mis je die grote stap niet.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.