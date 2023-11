Straatfotografie tip: Gebruik zone focus

Parijs - f/8.0, 1/200s, 320 ISO @ 35mm

Zone focus werkt het beste vanaf een diafragma van ongeveer f/8, omdat alles met een lager getal eigenlijk een te kleine scherptediepte heeft. Daardoor is het bijna giswerk waar je zone zich bevindt.Sommige camera's hebben een functie waarmee je de scherpstelafstand apart in kunt stellen, bijvoorbeeld de Ricoh GR reeks. Maar de meeste camera's hebben wel een manier om die afstand vast te zetten.Uiteraard is deze manier van focussen vooral geschikt voor de techniek 'Vissen', en werkt zone focus vaak veel minder goed op drukke plekken, waar de camera alsnog moeite zal hebben om de juiste focus te vinden.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.