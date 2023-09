Straatfotografie tip: Het plaatselijke park is je veelzijdigste canvas

Rotterdam - f/8, 1/1000s, 640 ISO @ 35mm

In het park vind je de vroege yoga of tai chi beoefenaar, de vader die een rondje loopt met zijn rode kinderwagen en de moeder die fietsend forenst naar haar werk.Tijdens de lunch stroomt het park vol met mensen die bankjes bevolken of hun picknickkleed uitrollen. En tegen de avond lopen de mensen moe maar voldaan naar huis na een lange dag in de stad.Kies niet altijd het grootste park, maar wijk uit naar een kleiner park. Vaak is de sfeer gemoedelijker en heb je meer tijd om een goede foto te maken.Zo vind ik het Vondelpark in onze hoofdstad fantastisch, maar niet voor straatfotografie. Te uitgestrekt. Het Kronenburgerpark in Nijmegen is compacter, beter te overzien. En daardoor misschien wel interessanter!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.