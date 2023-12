Straatfotografie tip: Isolatie van je onderwerp

Nijmegen - f/2.8, 1/640s, 100 ISO @ 200mm

Workshop Straatfotografie

Het heeft soms iets van eenzaamheid, van iets elegants. Kan juist kracht uitstralen. Door n iemand het onderwerp van je straatfoto te maken, isoleer je als het ware diegene. En dat kan op een hele drukke plek zijn, hoor.Als je zo'n foto wil maken, gaat dat het makkelijkst met een telelens (bijvoorbeeld een 85mm of een 70-200mm zoomlens). Als je een groot diafragma van bijvoorbeeld f/2.8 gebruikt, isoleer je door de geringe scherptediepte (het gebied dat scherp is in je foto) het onderwerp ng meer.Let bij het maken van een dergelijke foto op zogenaamde 'leading lines'. De lijnen in je beeld die de ogen van de kijker naar het belangrijkste onderwerp in je foto leiden.Deze tip om betere straatfoto's te maken is n van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.Speciaal voor lezers van Photofacts geef ik een live Workshop Straatfotografie in Utrecht op zaterdag 13 januari 2024. Iets voor jou? Klik dan op bovenstaande link voor meer informatie.