Straatfotografie tip: Juxtapositie, niet alleen een goed scrabblewoord

In de straatfotografie hebben we het over juxtapositie als twee zaken die ogenschijnlijk niet bij elkaar lijken te horen, toch naast elkaar staan. Denk aan een advertentieposter met een baby, die 'kijkt' naar een voorbijlopende bejaarde.Of een carnavalsvierder in boevenpak die hossend een politieman of -vrouw passeert. De mogelijkheden zijn eindeloos, je moet ze alleen zien. Zoek naar datgene wat niet op zijn plaats lijkt te zijn, dat is vaak al een goede start.Garry Winogrand is een bekende straatfotograaf die veel gebruik maakt van juxtapositie. Bekijk zijn foto's en het zal makkelijker worden om zelf die juxtapositie te gaan herkennen. Ik weet zeker dat je een glimlach niet kunt onderdrukken als je er zelf een gevonden hebt!