Straatfotografie tip: Laat je dag niet verpesten door slechte schoenen

Middelburg - f/1.4, 1/250s, 100 ISO @ 85mm

Als je echt aan de slag gaat met straatfotografie, dan zul je op een dag kilometers lopen voor die ene goede foto. Moeite om 10.000 stappen op een dag te maken? Straatfotografie is topsport. Reken op het dubbele aantal stappen, met gemak.Goed schoeisel is essentieel voor het succes van je straatfotografie. Natuurlijk, ik draag ook liever Allstars, en zeker, die zien er mooier uit dan wandelschoenen van Hanwag of Salomon. Maar op die laatste loop je geen blaren! Dan doe je morgen je Allstars maar weer aan.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.