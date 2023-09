Straatfotografie tip: Maak een foto, niet een kiekje

Parijs - f/5.6, 1/250s, 160 ISO @ 35mm

Een kiekje is de vakantiefoto van de buurvrouw, vooral bedoelt om even snel de situatie vast te leggen. Kijk, een Amsterdamse gracht, leuk.De straatfotograaf zal op zoek gaan naar iemand die op een opblaaseenhoorn door de grachten drijft. Kijk, allemaal mensen op het strand, vakantie. De straatfotograaf vindt die ene meneer die in zijn gele Speedo ligt te zonnen met een roze handdoek over zijn hoofd.Zoek naar het ongewone in het gewone. Een goede stelregel is om je zelf af te vragen of de situatie die je fotografeert nog een keer kan voorkomen. Als dat niet het geval is, als je een 'eenmalig iets' fotografeert, dan heb je hoogstwaarschijnlijk een foto te pakken.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.Momenteel is er een mooie actie. Je ontvangt hierbij niet alleen mijn boek, mijn online cursus en toegang tot nog 100+ andere fotografiecursussen. Ik ga ook jouw foto bespreken in een live online sessie. Daarin kun je natuurlijk ook al jouw vragen stellen.