Straatfotografie tip: Maak een overzichtsfoto

NDSM-werf, Amsterdam - f/2.8, 1/640s, 100 ISO @ 40mm

Ik heb weleens een dag zoveel details, of geïsoleerde personen gefotografeerd, dat ik me drie weken later gewoon niet meer helemaal voor de geest kom halen waar en wanneer ik die foto's had gemaakt.Een overzichtsfoto helpt dan enorm. Je legt eenvoudig het station, het stadsplein of strand vast ter referentie. Een foto met straatnaambordje is natuurlijk ook welkom. Naast dat dit voor jezelf een handig geheugensteuntje is, kun je zo'n overzichtsfoto natuurlijk ook gebruiken in een serie die je maakt van een bepaalde plek.Soms maak ik ook weleens een foto van een plek, alleen maar omdat ik daar eigenlijk nog een keer terug moet. Misschien is het licht die dag net niet goed, of zijn er geen mensen, maar heeft de plek veel potentie. Een snelle mental note!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.