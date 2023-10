Straatfotografie tip: Maak ook eens een overzichtsfoto

Amsterdam - f/5.6, 1/950s, 320 ISO @ 35mm

Als je een zogenaamd 'establishing shot', een overzichtsfoto wilt maken van de plek waar je bent, gaat dat gewoon het allerbest met een wijde lens. Misschien heb je die foto wel nodig voor een serie (een reeks foto's die bij elkaar horen) waar je mee bezig bent.Er zijn zoals gezegd ook fotografen die de wijde lens gebruiken om dichterbij te komen. Je kunt iemand bijna vlak voor zijn gezicht fotograferen met zo'n lens, zeker met lenzen tot zo'n 24mm.Tip is om het gezicht in het midden van je foto te plaatsen. Hoe wijder de lens, hoe meer vervorming je aan de rand gaat krijgen. Hou daar rekening mee.