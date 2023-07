Straatfotografie tip: Neem visitekaartjes mee

Rotterdam - f/2.8, 1/800s, 200 ISO @ 40mm

Stel je je eens voor dat je een productief dagje hebt, bijvoorbeeld tijdens een Urban Photo Race (straatfotografiewedstrijd). Als je zelf alle e-mailadressen van je geportretteerden gaat verzamelen, moet je een adminstratie gaan bijhouden. Je wil natuurlijk gewoon fotograferen!De truuk is om de gefotografeerde te vragen jou een berichtje te sturen als ie de foto wil ontvangen. Veel makkelijker!En bijkomend voordeel: je maakt ook nog een beetje promotie voor jezelf. Op mijn visitekaartje staat alleen mijn e-mailadres en mijn Instagramnaam (@michielheijmans, leuk als je me volgt).Online vind je veel drukkerijen die voor een paar centen visitekaartjes voor je kunnen maken. Zeker doen!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.