Straatfotografie tip: Omarm de schaduw

Londen - f/2, 1/800s, 160 ISO @ 35mm

Wacht maar eens tot je onderwerp in dat poeltje loopt, of met zijn gezicht in het licht is en met zijn lichaam in de schaduw.Een schaduw verbergt, versterkt, en geeft kaders. Omarm de harde schaduw, die tekeningen maakt op de straat. Hij stelt je in staat minimalistische foto's te maken op de drukste plekken. Te isoleren.Je hoort vaak dat je geen mooie foto's kunt maken als de stad gevuld is met harde schaduwen. Onzin, natuurlijk! Je kunt altijd mooie foto's maken, als je ze maar ziet. En door de schaduwen te zien, zie je het licht, en vanzelf die mooie foto!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.