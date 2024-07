Straatfotografie tip: Probeer een nieuwe stad

Parijs - f/2.0, 1/2.000s, 160 ISO @ 35mm

Er zijn twee zinvolle opties: Volg een workshop of loop met iemand mee. De workshop is natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden en beschikbaarheid, maar in veel grote steden vind je fotografieworkshops die je naar de mooiste en interessantste plekken van de stad brengen.Tijdens mijn workshop in Parijs had de lerares de stad opgedeeld in hapklare brokken; heerlijk.De tweede optie is meelopen met iemand anders. In veel steden kun je met een gids een wandeling maken. Die gids laat je alle mooie plekken zien, en jij onthoudt natuurlijk de plekken waar je naar terug wilt.Fotografeer met je telefoon de straatnaambordjes en wandel later terug. Ken je toevallig iemand in die stad, dan is het nog eenvoudiger. Vertel diegene wel goed, naar wat voor plekken je op zoek bent (veel mensen, een markt, hoge gebouwen).Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.