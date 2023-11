Straatfotografie tip: Romige achtergronden door een groot diafragma

Londen - f/2.5, 1/500s, 100 ISO @ 40mm

Zeker in situaties met weinig licht, is het aan te raden een groot diafragma te gebruiken. Vooral omdat een groot diafragma het schaarse aanwezige licht zoveel mogelijk zal gebruiken.Een aandachtspunt bij een groot diafragma is dat de scherptediepte minimaal is. Hoe lager het getal, hoe kleiner het gebied dat echt scherp is.Test dit maar eens als je een lange rij paaltjes tegenkomt in de stad. Zorg dat de plaatjes van je aflopen de verte in. Bij f/1.8 is er maar 1 paaltje scherp, bij f/8 misschien wel 10.Er zijn overigens meer dingen die meespelen voor een onscherpe achtergrond in je foto's. Zoals brandpuntsafstand (hoe verder ingezoomd, hoe onscherper de achtergrond) en afstand tot je onderwerp - en de afstand tot de achtergrond erachter.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.