Straatfotografie tip: Speel met dubbele belichting

Rotterdam - f/4.0, 1/1250s, 320 ISO @ 35mm

Het is het effect wat je vroeger, vaak ongewild, met je analoge camera kreeg als je je rolletje niet goed doordraaide.Spelen met dubbele belichting is leuk bij portretten, maar ook in overzichtsfoto's. Zeker als je zelf op één plek blijft, dan is het redelijk eenvoudig je camera op een vast punt te zetten of houden en twee foto netjes over elkaar te leggen. Maar eerst een boom en dan een flatgebouw kan ook een verrassend effect geven.Kan je camera zelf dit niet, dan zijn er natuurlijk voldoende mogelijkheden om in Photoshop met een transparante laag hetzelfde effect te bereiken!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.