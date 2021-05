Lichtstatief en flitser uit de foto verwijderen

Het eindresultaat na het weghalen van de flitser en lampstatief.

Dit vergt de nodige voorbereiding ter plekke, en je moet eraan denken dat je voor elke nieuwe compositie eerst een 'lege' foto maakt met de juiste belichting. Maar op deze manier is het plaatsen van flitser nooit meer een probleem en is het licht in het eindresultaat precies zoals jij voor ogen had.