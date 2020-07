10 Tips voor de fotograaf die graag alleen in Jpeg fotografeert

Vanaf het moment dat ik ben begonnen met het fotograferen in RAW bestandsformaat wil ik niet meer terug. Het geeft zoveel meer mogelijkheden, dat het fotograferen in Jpeg voor mij heel beperkend aanvoelt.



Maar ook het fotograferen in Jpeg fotograferen kan prachtige resultaten opleveren. Het is alleen minder vergevingsgezind.



Ondanks dat er aan alle kanten wordt geadviseerd, of met klem benadrukt, dat je in RAW moet fotograferen, ben ik ervan overtuigd dat het nooit een moet mag zijn. Hoewel ik misschien niet altijd begrijp waarom je geen RAW zou gebruiken, respecteer ik de bewuste keuze om in Jpeg te fotograferen.



Met dit artikel wil ik jou als Jpeg fotograaf niet proberen over te halen om over te stappen naar RAW bestanden. Ik wil niet praten over de voordelen van RAW bestanden, en waarom je hiervoor zou moeten kiezen, maar ik wil je 10 tips geven waarmee je de Jpeg foto's nog beter kunt maken.





Tip 1: Gebruik de HDR functie van je camera, of grijsverloopfilters

Er zijn situaties waarbij het dynamisch bereik van wat je fotografeert te groot is voor je camera. Dan krijg je uitgebeten wit, of dichtgelopen zwart. Soms is dat geen enkel probleem, en is het prima om dit zo te houden. Het is namelijk niet altijd nodig om alles goed belicht te hebben.