21 tips voor het fotograferen van de Perseïden meteorenregen

21 tips voor het fotograferen van de Perse´den meteorenregen

De Perse´den is een van de meest actieve meteorenregens van het jaar. De vallende sterren lijken allemaal vanuit het sterrenbeeld Perseus te komen, vandaar de naam. Het punt waar ze uit vandaan lijken te komen heet het radiant, en het is altijd leuk om die in beeld te hebben. Het hoeft natuurlijk niet.



Hoewel er tot 80 vallende sterren per uur kunnen vallen, zullen we er in de Benelux over het algemeen nooit meer zien dan ongeveer 50 per uur. Helaas zijn de omstandigheden meestal niet optimaal, omdat er gewoon veel te veel lichtvervuiling aanwezig is.



Vallende sterren fotograferen is niet moeilijk, het vergt alleen de goede instellingen, wat nabewerking, geduld, en ook wat geluk. We weten niet waar ze precies aan de hemel verschijnen, en wanneer. Om het geluk wat meer af te dwingen heb ik 21 tips voor je.





1. Zoek een donkere locatie op

Een donkere locatie is nodig om zoveel mogelijk vallende sterren te kunnen zien. Hoe meer lichtvervuiling er is, hoe minder je er zult zien. Hoe donkerder de plek is, hoe meer kans op succes.