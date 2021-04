6 Ideeën voor avondfotografie nu het weer kan

6 IdeeŽn voor avondfotografie nu het weer kan

De dagen worden langer, de nachten korter. En nu het loslaten van de avondklok het weer mogelijk maakt om 's-avonds en 's-nachts op pad te gaan kunnen we weer nachtfoto's maken.



Hoewel dit zelfs met een avondklok in de winterperiode zou kunnen, het is dan immers al om 18:00 uur donker, is het in deze periode toch veel aantrekkelijker vanwege de meer vriendelijke temperaturen.



Dus, nu we weer mogen heb ik zes ideeŽn voor avondfotografie. Het zijn misschien geen nieuwe dingen, maar wellicht geeft het je inspiratie, of op mijn minst een impuls om de tv te laten voor wat die is, en er lekker op uit te gaan.





1. Ga sterrensporen fotograferen

De sterren draaien rondjes aan de hemel. Met een lange sluitertijd vormen die sterren prachtige strepen aan de nachtelijke hemel. Kies een mooie locatie, en ga aan de slag met foto's die deze beweging laten zien.Neem een stoeltje mee, iets om te drinken, of zelfs een collega fotograaf. Geniet van de rust, de sterrenpracht aan de hemel, en probeer sterrenbeelden te herkennen of een enkele vallende ster te spotten.