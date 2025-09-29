6 nutteloze instellingen op een camera (als je in Raw fotografeert)

Picture control wordt toegepast op een Jpeg-foto. Niet op de Raw-foto.

6. Hoge ISO-ruisreductie

Hoewel de beeldstijl niet van toepassing is op een Raw-bestand, wordt de informatie over de beeldstijl wel bijgesloten. Je kan die vaak oproepen in het fotobewerkingsprogramma dat je gebruikt.Soms is een beeldstijl wel handig om te gebruiken, bijvoorbeeld zwart-wit. Je kan dan beter inschatten hoe de foto in zwart-wit zal worden. Het raw-bestand zal echter nooit die instelling hebben.Wanneer je vaak met hoge ISO-waardes fotografeert, kan er ruis optreden. De camera kan die ruis er deels uithalen. Maar het resultaat is uitsluitend nuttig voor een Jpeg-foto. In Raw wordt de instelling wel opgeslagen, maar niet toegepast.