Meer: Tips en Truuks
6 nutteloze instellingen op een camera (als je in Raw fotografeert)maandag 29 september 2025, 16:32 door Nando Harmsen | 118x gelezen | 0 reacties
Een camera heeft ontzettend veel instelmogelijkheden. Ben jij een Raw-fotograaf? Dan zijn er een aantal waar je helemaal niets aan hebt. Dit zijn zes nutteloze instellingen op een camera, voor een Raw-fotograaf.
Een camera is natuurlijk niet uitsluitend bestemd voor een fotograaf die in het Raw-formaat fotografeert. Er zijn veel fotografen die liever de nabewerking aan de camera overlaten. Die zijn tevreden met de Jpeg-foto uit de camera.
Om de Jpeg-foto uit de camera zo goed mogelijk eruit te laten zien zijn daarvoor specifieke instellingen beschikbaar. Fotografeer je in Raw, dan heb je er niets aan. Je kan ze dan negeren, of uitschakelen. Dit laatste kan belangrijker zijn dan je denkt.
Ik heb zes instellingen op een camera op een rij gezet die voor de Raw-fotograaf vrijwel nutteloos zijn. Ze zijn in geen specifieke volgorde geplaatst.
1. Witbalans
De witbalans zorgt voor de gewenste kleurbalans in de foto. Je kan dit automatische laten instellen, of handmatig. Voor de Raw-fotograaf is dit later eenvoudig aan te passen, waardoor de ingestelde waarde geen effect heeft op de foto.
Toch kan een juiste witbalans nut hebben. Verkeerde kleuren maken het controleren van een foto op het LCD-scherm van de camera moeilijk. De goede of bijna goede instelling is dus wel handig.
2. Kleurruimte
De kleurruimte kan meestal op sRGB of AdobeRGB ingesteld worden. Deze kleurruimte wordt gekoppeld aan het fotobestand. Voor Jpeg is sRGB de enige goede keuze. Maar voor een Raw-bestand maakt het niet uit wat je instelt.
De kleurruimte wordt door het fotobewerkingsprogramma dat je gebruikt toegekend. Dat staat helemaal los van de instellingen die op de camera gemaakt worden.
3. Hoge lichten prioriteit / Actieve D-Lighting
Met hoge lichten prioriteit zal de camera de foto bewust onderbelichten. De schaduwen worden dan opgelicht om zo een groter dynamisch bereik te krijgen.
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de beschikbare helderheden in het Raw-bestand. Fotografeer je in Raw, dan doe je dit in je fotobewerkingsbestand. De instelling heeft dan geen invloed. Dit is uitsluitend voor de Jpeg-fotograaf.
Fotografeer je met Nikon, pas dan op. De Active D-lighting, zoals dat heet, kan zorgen voor een onderbelicht Raw-bestand. Dat is niet wat je wilt hebben. Zet deze functie dus altijd uit.
4. HDR
High Dynamic Range (HDR) zorgt voor een groter dynamisch bereik door het samenvoegen van een aantal foto's met verschillende belichtingen. Heb je die functie in het menu, gebruik die dan niet als je in Raw-fotografeert.
Het resultaat van de HDR-functie is alitjd een Jpeg-bestand. Als Raw-fotograaf wil je liever de mogelijkheid hebben om dit zelf te doen. Kies daarom voor een belichtingstrapje in plaats van HDR.
5. Beeldstijl / Picture control
De beeldstijl, ook bekend onder picture control of filmsimulatie, zorgt voor een bepaald uiterlijk van de foto. Dit is in feite een voorinstelling of preset in de camera. Dit is uitsluitend voor de fotograaf die in Jpeg fotografeert.
Hoewel de beeldstijl niet van toepassing is op een Raw-bestand, wordt de informatie over de beeldstijl wel bijgesloten. Je kan die vaak oproepen in het fotobewerkingsprogramma dat je gebruikt.
Soms is een beeldstijl wel handig om te gebruiken, bijvoorbeeld zwart-wit. Je kan dan beter inschatten hoe de foto in zwart-wit zal worden. Het raw-bestand zal echter nooit die instelling hebben.
6. Hoge ISO-ruisreductie
Wanneer je vaak met hoge ISO-waardes fotografeert, kan er ruis optreden. De camera kan die ruis er deels uithalen. Maar het resultaat is uitsluitend nuttig voor een Jpeg-foto. In Raw wordt de instelling wel opgeslagen, maar niet toegepast.
Veel camera's bieden twee ruisreductie-functies. De lange sluitertijden ruisreductie kan wel zinvol zijn voor de Raw-fotograaf. Het is de hoge-ISO-ruisreductie die voor de Raw-fotograaf zinloos is.
Weet jij nog meer functies die zinloos zijn als je in Raw fotografeert? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
