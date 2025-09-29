6 nutteloze instellingen op een camera (als je in Raw fotografeert)

Actie: 125+ fotografiecursussen + boek + eBook + online sessie - Word nu lid!
maandag 29 september 2025, 16:32 door | 118x gelezen | 0 reacties

Een camera heeft ontzettend veel instelmogelijkheden. Ben jij een Raw-fotograaf? Dan zijn er een aantal waar je helemaal niets aan hebt. Dit zijn zes nutteloze instellingen op een camera, voor een Raw-fotograaf.

Een camera is natuurlijk niet uitsluitend bestemd voor een fotograaf die in het Raw-formaat fotografeert. Er zijn veel fotografen die liever de nabewerking aan de camera overlaten. Die zijn tevreden met de Jpeg-foto uit de camera.

Nando sony beeldformaat

Ben je een Jpeg-fotograaf? Of een Raw-fotograaf? Sommige instellingen zijn specifiek voor de Jpeg-fotograaf. Die zijn zinloos voor de Raw-fotograaf.

Om de Jpeg-foto uit de camera zo goed mogelijk eruit te laten zien zijn daarvoor specifieke instellingen beschikbaar. Fotografeer je in Raw, dan heb je er niets aan. Je kan ze dan negeren, of uitschakelen. Dit laatste kan belangrijker zijn dan je denkt.

Ik heb zes instellingen op een camera op een rij gezet die voor de Raw-fotograaf vrijwel nutteloos zijn. Ze zijn in geen specifieke volgorde geplaatst.

1. Witbalans


De witbalans zorgt voor de gewenste kleurbalans in de foto. Je kan dit automatische laten instellen, of handmatig. Voor de Raw-fotograaf is dit later eenvoudig aan te passen, waardoor de ingestelde waarde geen effect heeft op de foto.

Nando witbalans vergelijk palendorp

Ongeacht welke witbalans je hebt ingesteld, dit kan altijd later aangepast worden.

Toch kan een juiste witbalans nut hebben. Verkeerde kleuren maken het controleren van een foto op het LCD-scherm van de camera moeilijk. De goede of bijna goede instelling is dus wel handig.

2. Kleurruimte


De kleurruimte kan meestal op sRGB of AdobeRGB ingesteld worden. Deze kleurruimte wordt gekoppeld aan het fotobestand. Voor Jpeg is sRGB de enige goede keuze. Maar voor een Raw-bestand maakt het niet uit wat je instelt.

Nando kleurruimte oly

Op een camera is de kleurruimte is niet belangrijk. Dat stel je (automatisch) in wanneer je de foto in de fotobewerkingssoftware opent.

De kleurruimte wordt door het fotobewerkingsprogramma dat je gebruikt toegekend. Dat staat helemaal los van de instellingen die op de camera gemaakt worden.

3. Hoge lichten prioriteit / Actieve D-Lighting


Met hoge lichten prioriteit zal de camera de foto bewust onderbelichten. De schaduwen worden dan opgelicht om zo een groter dynamisch bereik te krijgen.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de beschikbare helderheden in het Raw-bestand. Fotografeer je in Raw, dan doe je dit in je fotobewerkingsbestand. De instelling heeft dan geen invloed. Dit is uitsluitend voor de Jpeg-fotograaf.

Nando active d light nikon

Hoge lichten prioriteit is alleen voor de Jpeg-fotograaf. De Raw-fotograaf heeft er niets aan.

Fotografeer je met Nikon, pas dan op. De Active D-lighting, zoals dat heet, kan zorgen voor een onderbelicht Raw-bestand. Dat is niet wat je wilt hebben. Zet deze functie dus altijd uit.

4. HDR


High Dynamic Range (HDR) zorgt voor een groter dynamisch bereik door het samenvoegen van een aantal foto's met verschillende belichtingen. Heb je die functie in het menu, gebruik die dan niet als je in Raw-fotografeert.

Nando DRO HDR sony

Elke HDR-instelling in de camera is bedoelt voor een Jpeg-foto.

Het resultaat van de HDR-functie is alitjd een Jpeg-bestand. Als Raw-fotograaf wil je liever de mogelijkheid hebben om dit zelf te doen. Kies daarom voor een belichtingstrapje in plaats van HDR.

5. Beeldstijl / Picture control


De beeldstijl, ook bekend onder picture control of filmsimulatie, zorgt voor een bepaald uiterlijk van de foto. Dit is in feite een voorinstelling of preset in de camera. Dit is uitsluitend voor de fotograaf die in Jpeg fotografeert.

Nando picture control nikon

Picture control wordt toegepast op een Jpeg-foto. Niet op de Raw-foto.

Hoewel de beeldstijl niet van toepassing is op een Raw-bestand, wordt de informatie over de beeldstijl wel bijgesloten. Je kan die vaak oproepen in het fotobewerkingsprogramma dat je gebruikt.

Soms is een beeldstijl wel handig om te gebruiken, bijvoorbeeld zwart-wit. Je kan dan beter inschatten hoe de foto in zwart-wit zal worden. Het raw-bestand zal echter nooit die instelling hebben.

6. Hoge ISO-ruisreductie


Wanneer je vaak met hoge ISO-waardes fotografeert, kan er ruis optreden. De camera kan die ruis er deels uithalen. Maar het resultaat is uitsluitend nuttig voor een Jpeg-foto. In Raw wordt de instelling wel opgeslagen, maar niet toegepast.

Nando ruisreductie LS Canon

Let op het verschil. Hoge ISO-ruisreductie is niet hetzelfde als ruisreductie lange sluitertijden. Die laatste heeft wel zin als je in Raw fotografeert.

Veel camera's bieden twee ruisreductie-functies. De lange sluitertijden ruisreductie kan wel zinvol zijn voor de Raw-fotograaf. Het is de hoge-ISO-ruisreductie die voor de Raw-fotograaf zinloos is.

Weet jij nog meer functies die zinloos zijn als je in Raw fotografeert? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.

