6 tips om verhalen te vertellen met je foto's

De foto hierboven toont ook meerdere lagen. Van de ene kant zie je de lege rolstoel met aan de rechterkant het bord met enkele benen zichtbaar. Is de bezitter verlamd of heeft deze een been gebroken?

4. Single shot of een serie?

5. Ben origineel

In de achtergrond zie je een aantal jongeren in de kermisattractie zitten. Is deze rolstoel van een van hen? De foto straalt van de ene kant plezier uit maar heeft ook iets triest.Vaak is het een discussiepunt op forums, op social media of binnen fotoclubs, of men betere verhalen vertelt met een enkele foto of met een serie foto's. In dit opzicht is het goed om te onthouden dat een enkel beeld vaak slechts een 'halve waarheid' is, omdat het je nooit de basis van een verhaal vertelt, namelijk 'Waarom?'.Maar wat betekent dit? Als we het over foto's hebben, is een beeld misschien gedeeltelijk waar, maar het is slechts een deel van de hele waarheid en een momentopname van het grotere geheel. Niet alle afzonderlijke afbeeldingen vertellen een verhaal.Men moet niet vergeten dat een fotostory niets anders is dan de compilatie van meerdere afzonderlijke foto's – en samen vormen ze het visuele verhaal. Elk afzonderlijk beeld is een hoofdstuk in het verhaal en elk hoofdstuk ontvouwt zich naar het hoogtepunt.Aan de andere kant stelt een reeks foto's de hersenen in staat om elk beeld als geheel te verwerken. Een reeks afbeeldingen benadrukt verschillende ideeën, terwijl een enkele afbeelding meestal slechts één idee benadrukt. Houd er rekening mee dat de eerste en laatste foto's in een serie de belangrijkste zijn.Dit worden 'doelfoto's' genoemd: het type foto dat de serie opent en sluit om de aandacht van een kijker te trekken. Het verschilt niet van het beoordelen van een boek op de omslag - een sterk openingsschot zal mensen stoppen en hen van begin tot eind in het verhaal vasthouden.Originaliteit in de fotografie lijkt voor sommige fotografen secundair te worden. Het is niet altijd gemakkelijk om iets unieks te maken met het enorme aantal foto's dat tegenwoordig wordt gemaakt. Het is echter een goede gewoonte om naar originaliteit te streven.Waarom? Nou, het is echt niet bevredigend om het werk van iemand anders te kopiëren. We hebben allemaal wel een keer het idee van iemand anders gekopieerd of zijn geïnspireerd door een afbeelding die we online of in een tijdschrift hebben gevonden.Het is een menselijke eigenschap, maar om je te onderscheiden van de massa moet je hier bij het fotograferen rekening mee houden, vooral als je wilt opvallen.