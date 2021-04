7 onwaarheden over het histogram

Het histogram is een belangrijk onderdeel bij het beoordelen van de belichting. Je kijk er naar en bepaalt aan de hand daarvan of je foto goed belicht is.



Althans, dat wordt er beweerd. Maar dat is niet per definitie waar. Ik heb deze en nog zes andere onwaarheden over het histogram op een rijtje gezet.



Een histogram is een handig hulpmiddel voor de moderne fotografie. Het vertelt veel over de foto, en het kan gebruikt worden voor je belichting. Maar er word ook vaak informatie in gezien die er niet zijn.



Voor ik de 7 onwaarheden over het histogram op een rij zet, vertel ik eerst wat het histogram is.