Het orton effect zonder Photoshop

Het Orton effect is redelijk bekend. Genoemd naar de fotograaf Orton is het een manier om de foto een dromerige sfeer te geven. Met name bij hoge lichten geeft het effect een mooi effect. Je kan dit ook bereiken met dubbele belichtingen.



Het Orton effect is een bewerking van een foto die meestal in Photoshop of Lightroom gedaan wordt. Of in vergelijkbare software, want er is meer dan Adobe alleen. Welke software je ook gebruikt, het effect levert een dromerige sfeer op.