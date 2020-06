7 Tips voor unieke wildlife foto's

6. Onverwachte vlucht

Ik ben gek op uilen en ging naar een boerderij met een aantal uilen. Steenuiltjes worden vaak op boerderijen gevonden omdat ze graag nestelen in oude gebouwen (ook in oude fruitboomgaarden trouwens en in holtes van knotwilgen).Ik wachtte vanuit mijn zelfbedachte schuilplaats met uitzicht op de plek waar de uilen graag neerstrijken, een perfect uitgangspunt. Maar dit keer verraste de uil me. Hij vloog over me heen een conifeer in om daar voor het eerst een nieuwe plek te kiezen.Hij zat daar alsof hij observeerde hoe ik op deze verandering in plannen zou reageren. Zijn intense blik, gecombineerd met de verlichte naalden en takken, creŽerde een magische foto. Het was niet wat ik had verwacht, maar het was helemaal perfect.