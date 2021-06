7 tips voor woningfotografie

Wat ook heel handig is - en vooral goed werkt op witte delen - is de saturatie plaatselijk verlagen. Dat doe je bijvoorbeeld met een aanpassingspenseel in Lightroom. Zo kun je bijvoorbeeld kleurzwemen op een muur wegwerken en oogt een muur weer echt wit.



En wellicht is het bij woningfotografie niet wenselijk, maar ik heb ook hier en daar wat spijkertjes of vlekjes uit de foto gehaald. Vaak zie je op foto's details die je in het echt helemaal niet opvallen.





7. Fotografeer vanuit de hoeken

Het is heel lastig om diepte te zien in een foto waarbij alles recht van voren gefotografeerd is. Dat gaat veel beter in een foto die gemaakt is vanuit de hoek van een ruimte. Dat zorgt voor meer diepte in het beeld.