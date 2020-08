Aankleding van je modelshoot; gebruik wat je hebt

Heb je dit allemaal niet, geen paniek.



Je hebt vast nog wel ergens wat behangrollen over?

Of inpak papier, of... vul maar in, eigenlijk kun je van alles wel wat leuks maken.



Hier is Nadine bezig geweest met zeer goedkope materialen. Door de combinatie van kleuren en de achtergrond moet ik eerlijk zeggen dat ik best gecharmeerd ben van de uitkomst.



Totale kosten: 0 euro

Tijd (Nadine kennende): Behoorlijk





Conclusie

Cursus Fotoshoot onder Controle

De grootste beperking bij fotografie ligt niet bij de apparatuur of de software maar echt bij wat JIJ ermee doet.Fotograferen is feitelijk schilderen met licht, dit geeft veel mensen al enorm veel inspiratie (mijzelf included) en vaak worden daarom de omliggende elementen die een foto interessant maken vergeten.Juist die elementen kunnen van een 'saaie' maar mooie modelfoto een zeer interessant verhaal maken.En zoals je ziet, je huis (of dat van je ouders of grootouders) ligt waarschijnlijk vol met dingen die je kan gebruiken.Dus bij je volgende fotoshoot, eerst even de zolder op om leuke dingen te zoeken, en je zal snel merken dat juist doordat je andere accessoires gaat gebruiken je ook weer meer inspiratie krijgt en leukere foto's gaat maken.Het is dus echt een win-win situatie die je feitelijk maar heel weinig tot niets kost.Tevens helpt het je voor de toekomst om creatiever te zijn als je voor een klant iets moet fotograferen.Meer goede tips over modelfotografie? Bekijk mijn cursus Fotoshoto onder Controle op Photofacts Academy. Hierin laat ik je zien hoe je succesvol fotoshoots kunt organiseren en uitvoeren.