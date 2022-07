Hoe hou je de off-camera invulflits uit beeld?

Wil je een model fotograferen, maar is de kwaliteit van het licht slechts deels naar wens? Dan kun je invulflits gebruiken.



Voor optimaal gebruik moet je de flitser dichtbij zetten. Hoe voorkom je dan dat die in beeld komt? Hiervoor heb je een klein beetje voorbereiding nodig. En Photoshop.



Wanneer je een model wilt fotograferen in een mooie omgeving, dan kan het zijn dat de belichting voor de omgeving anders moet zijn dan de belichting van je model. Zeker overdags met zonlicht kan dit een lastige situatie opleveren.



De oplossing is invulflits. Je kunt op die manier de belichting van het model afstemmen op de belichting van de omgeving en beiden in één foto goed belicht krijgen. Helaas kan die flitser wel in de weg staan, en zo in je beeld komen.



De flitser verder weg en zo uit beeld zetten is vaak geen oplossing. Elke keer dat je de afstand verdubbeld, moet de flitser 4x zo veel licht produceren. Bovendien wordt de omgeving teveel verlicht door het flitslicht.



De flitser dichtbij zetten levert het beste resultaat op. Met als gevolg dat de flitser in je beeld verschijnt.