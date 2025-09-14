Photofacts Academy

Nando Harmsen

Speel met silhouetten

zondag 14 september 2025, 13:13 door | 56x gelezen | 0 reacties

Vorm is belangrijk in fotografie. Een silhouet is perfect om vorm volledig tot recht te laten komen. Ga op zoek naar silhouetten en leer kijken naar vormen en compositie.

Veel fotografen zijn erg gefocussed om alle details te laten zien. Ook ik heb nog wel eens die neiging. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Dat kan door schaduwen op te lichten, of belichtingstrapjes te maken.

Nando boom maasduinen silhouet

Het is eenvoudig om het silhouet op te lichten. De vraag is, biedt dit meerwaarde voor de foto?

Een overvloed aan details kan een foto druk en rommelig maken. Dat betekent dat je veel aandacht moet besteden aan het vinden van rust in de compositie. Het is echter niet altijd nodig om al die details terug te brengen.

Nando stier silhouet

De vorm van de stier is voldoende voor de foto. Het silhouet brengt rust.

Door minder details te laten zien kan je meer aandacht geven op vorm en vlakverdeling. Zorg dat een foto dat laat zien wat je wilt laten zien. Less is more is een gezegde dat we allemaal wel eens gehoord hebben.

Nando tak eschenven silhouet

De vorm is belangrijk. Het oplichten van het silhouet is mogelijk, maar het haalt de aandacht weg van de vorm.

Een foto met een silhouet kan het less is more principe misschien wel het beste benaderen. Vorm wordt dan uitermate belangrijk, met als voorwaarde dat herkenbaarheid behouden blijft. Het gebruik van silhouetten helpt je ook met composities.

Nando paard silhouet

Het oplichten van het silhouet maakt er een onopvallend beeld van. Juist het silhouet maakt het boeiend.

Door het onderwerp terug te brengen naar een vorm wordt je beter bewust van de verdeling van beeldelementen in een foto. Vlakverdeling is het belangrijkste gereedschap voor composities.

Ga eens op zoek naar silhouetten. Zoek standpunten op om silhouetten te creëeren. Ga op zoek naar licht en schaduwen, en plaats je onderwerp als silhouet op de plek die een boeiende vlakverdeling oplevert.

Nando duif lantaarn silhouet

Met zwart-wit wordt het nog eenvoudiger om met silhouetten en vormen te spelen. Maar het is natuurlijk nooit een verplichting. Kleur kan ook.

Gebruik desnoods zwart-wit om licht-en-donker te benadrukken. Kleur kan natuurlijk ook, maar laat je daardoor niet afleiden. Zoek de contrasten nog verder op in de nabewerking.

Nando roltrap eindhoven silhouet

Een roltrap met een eenzaam persoon. Het silhouet in combinatie met het sterke tegenlicht maakt de foto spannender.

Het spelen met silhouetten is niet alleen leuk om te doen. Het is ook heel leerzaam om met composities te oefenen. En bedenk, hoe harder het licht is, hoe eenvoudiger het wordt om silhouetten te vinden.



Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

