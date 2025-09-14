Speel met silhouetten

Meer: Tips en Truuks
Speel met silhouettenzondag 14 september 2025, 13:13 door Nando Harmsen | 56x gelezen | 0 reacties
Vorm is belangrijk in fotografie. Een silhouet is perfect om vorm volledig tot recht te laten komen. Ga op zoek naar silhouetten en leer kijken naar vormen en compositie.
Veel fotografen zijn erg gefocussed om alle details te laten zien. Ook ik heb nog wel eens die neiging. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Dat kan door schaduwen op te lichten, of belichtingstrapjes te maken.
Een overvloed aan details kan een foto druk en rommelig maken. Dat betekent dat je veel aandacht moet besteden aan het vinden van rust in de compositie. Het is echter niet altijd nodig om al die details terug te brengen.
Door minder details te laten zien kan je meer aandacht geven op vorm en vlakverdeling. Zorg dat een foto dat laat zien wat je wilt laten zien. Less is more is een gezegde dat we allemaal wel eens gehoord hebben.
Een foto met een silhouet kan het less is more principe misschien wel het beste benaderen. Vorm wordt dan uitermate belangrijk, met als voorwaarde dat herkenbaarheid behouden blijft. Het gebruik van silhouetten helpt je ook met composities.
Door het onderwerp terug te brengen naar een vorm wordt je beter bewust van de verdeling van beeldelementen in een foto. Vlakverdeling is het belangrijkste gereedschap voor composities.
Ga eens op zoek naar silhouetten. Zoek standpunten op om silhouetten te creëeren. Ga op zoek naar licht en schaduwen, en plaats je onderwerp als silhouet op de plek die een boeiende vlakverdeling oplevert.
Gebruik desnoods zwart-wit om licht-en-donker te benadrukken. Kleur kan natuurlijk ook, maar laat je daardoor niet afleiden. Zoek de contrasten nog verder op in de nabewerking.
Het spelen met silhouetten is niet alleen leuk om te doen. Het is ook heel leerzaam om met composities te oefenen. En bedenk, hoe harder het licht is, hoe eenvoudiger het wordt om silhouetten te vinden.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Ook interessant
-
Kies liever voor een groot contrast in je natuurfoto
door Nando Harmsen
-
Straatfotografie tip: Maak mooie silhouetten met spotmeting
door Michiel Heijmans
-
Portret in de harde zon? Maak zelf je schaduw
door Elja Trum
-
Grafisch zwart-wit voor zomerse hard licht situaties
door Nando Harmsen
-
De drie richtingen van het licht
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
43.282 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.