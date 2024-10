De invloed van positie en perspectief op compositie

De keuze die ik gemaakt heb, waarbij ik bovendien iets verder naar achteren ben gaan staan om ruimte te scheppen.

101 Tips voor Creatieve Composities

De positie die je kiest is dus heel bepalend hoe dit licht in de foto verschijnt. Het kan de foto maken of breken. Hoe je de beste balans vindt is een kwestie van uitproberen en goed kijken.Dit geeft een goed voorbeeld van de mogelijkheden die je ter beschikking hebt om een fijne compositie te vinden en maken. Neem er altijd de tijd voor, en haast je niet. Anders mis je de kans.Dit specifieke geval is voor een ruïne waar maar weinig mensen komen. Kans is klein dat jij daar ooit beland. Maar het principe geldt voor alle composities die je maakt. Maak daarom niet te snel een foto, maar kijk naar de manier hoe je onderwerp in beeld kan komen.Wil je meer weten over hoe je de perfecte compositie kunt krijgen in je foto's? Lees er alles over in ons boek de Compositiebijbel. Van snapshot naar wow-factor: ontdek de kunst van sterke composities.