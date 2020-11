De kracht van de accentverlichting

Het voordeel van een strip light is dat je een mooie grote lichtbron hebt. Dus zacht licht, maar omdat hij erg smal is heb je een flinke controle over het licht. Met een grid word dat allemaal maar nog “beter”





Hoe zet je dit succesvol neer?

Zelf vraag ik altijd aan het model of ze het haar aan de kant van de accentverlichting weg wilt halen en haar hoofd iets wil kantelen.Wat ik eigenlijk wil is dat je de kaaklijn goed kan belichten, zonder dat het direct op de jukbeenderen valt, want dan krijg je vaak lelijke lichtvlekken.De moeilijkheidsgraad is hierbij dat normaal het hoofdlicht gestuurd wordt en gefinetuned. We zijn eigenlijk gewend om de andere lichten maar 'gewoon zo te laten'.Juist bij een goed geplaatste accent verlichting is het key (pun intended, hoofdlicht heet in het Engels key light) om echt die accentverlichting helemaal goed te krijgen.Waar je het beste mee kan beginnen is een soort Rembrandt verlichting. Zet de flitsers aan beide kanten net iets achter je model en laat je model wat naar de zijkant kijken. Zorg dat het hoofdlicht iets meer naar voren staat dan de accent verlichting en in de basis ben je er al.Het is alleen wel belangrijk dat BEIDE flitsers echt achter/naast het model staan. Zodra je als het ware de denkbeeldige lijn voorbijgaat en de flitsers voor het model uitkomen valt de hele opstelling in elkaar.