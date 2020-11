De Magie van Fotografie met Meervoudige Belichtingen

Foto's maken die het resultaat zijn van jouw fantasie en voorstellingsvermogen zonder dat je daarvoor hoeft af te reizen naar exotische oorden (wat tegenwoordig toch moeilijk is) of erg dure spullen aan moet schaffen. Het kan!



Het enige wat je nodig hebt is... Jawel, een camera en interesse in meervoudige belichtingen.



Meervoudige belichtingen kunnen magische resultaten opleveren. Het toepassen van deze techniek geeft je foto's een extra dimensie omdat het beeld uit meerdere lagen bestaat.



Maar het is oppassen geblazen, want het zou wel eens verslavend kunnen werken.



Even een korte uitleg. Meervoudige belichting is het over elkaar leggen van twee of meer verschillende foto's in-de-camera (!).



De wijze van rangschikking en combinaties van beelden geeft je een eindeloze variatie die reikt tot aan de grenzen van je fantasie. Het vraagt om verbeeldingskracht, maar vooral moed om uit je comfortzone gaan. En veel proberen.



Ervan uitgaande dat je camera over deze functie beschikt, ga je naar de menu instelling. De camera zal je vervolgens vragen hoe je de beelden wilt samenvoegen en vervolgens hoeveel.



Daarbij heb je de keuze uit 4 mogelijkheden:



1) gemiddeld (average)

2) donkere tonen (dark)

3) lichtere tonen (bright)

4) high key (additive)



Heb je dit nooit eerder gedaan, raad ik je aan om met gemiddeld/average te beginnen en maximaal twee beelden.



Een van de meest gebruikte toepassingen hierbij is het creŽren van dromerige sfeer door van dezelfde compositie een scherp en onscherp beeld over elkaar te leggen.